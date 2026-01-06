　清水エスパルスは6日、トランジションコーチを務めていた市川大祐氏(45)が清水エスパルスユースの監督に就任することを発表した。

　市川氏は現役時代に右サイドを主戦場とし、清水や日本代表で活躍。2002年の日韓ワールドカップでは初のベスト16進出に貢献した。

　引退後は清水のアカデミー監督やトップチームコーチを歴任。クラブは昨年12月、澤登正朗氏が同シーズンをもって清水ユース監督を退任することを発表していた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●市川大祐

(いちかわ・だいすけ)

■生年月日

1980年5月14日(45歳)

■出身地

静岡県

■選手歴

清水Jrユース-清水ユース-清水-甲府-水戸-藤枝-今治-八戸

■代表歴

U-16、U-19、U-20、U-21、U-22、U-23日本代表、日本代表(国際Aマッチ10試合/0得点)

※2002年FIFAワールドカップ日韓大会出場

■指導歴

2017年:清水エスパルス サッカースクールコーチ

2019年:清水エスパルス U-13監督

2020年:清水エスパルス U-14監督

2021年:清水エスパルス U-15監督

2022年:清水エスパルス ジュニアユース三島U-13監督

2023年:清水エスパルス トップチームコーチ

2025年:清水エスパルス トランジションコーチ

■資格

JFA公認 A級コーチライセンス、JFA Proライセンス(2025年度取得見込)

■コメント

「2026シーズン、清水エスパルスユースの監督に就任した市川大祐です。これまでの経験を最大限に活かし、チームの強化と選手の成長へと繋げていきます。また選手が夢中になるような環境を目指していきます。アカデミーへの熱い応援よろしくお願いします」