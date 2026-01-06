元日本代表のW杯戦士・市川大祐氏が清水ユース監督に就任「選手が夢中になるような環境を」
清水エスパルスは6日、トランジションコーチを務めていた市川大祐氏(45)が清水エスパルスユースの監督に就任することを発表した。
市川氏は現役時代に右サイドを主戦場とし、清水や日本代表で活躍。2002年の日韓ワールドカップでは初のベスト16進出に貢献した。
引退後は清水のアカデミー監督やトップチームコーチを歴任。クラブは昨年12月、澤登正朗氏が同シーズンをもって清水ユース監督を退任することを発表していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●市川大祐
(いちかわ・だいすけ)
■生年月日
1980年5月14日(45歳)
■出身地
静岡県
■選手歴
清水Jrユース-清水ユース-清水-甲府-水戸-藤枝-今治-八戸
■代表歴
U-16、U-19、U-20、U-21、U-22、U-23日本代表、日本代表(国際Aマッチ10試合/0得点)
※2002年FIFAワールドカップ日韓大会出場
■指導歴
2017年:清水エスパルス サッカースクールコーチ
2019年:清水エスパルス U-13監督
2020年:清水エスパルス U-14監督
2021年:清水エスパルス U-15監督
2022年:清水エスパルス ジュニアユース三島U-13監督
2023年:清水エスパルス トップチームコーチ
2025年:清水エスパルス トランジションコーチ
■資格
JFA公認 A級コーチライセンス、JFA Proライセンス(2025年度取得見込)
■コメント
「2026シーズン、清水エスパルスユースの監督に就任した市川大祐です。これまでの経験を最大限に活かし、チームの強化と選手の成長へと繋げていきます。また選手が夢中になるような環境を目指していきます。アカデミーへの熱い応援よろしくお願いします」
