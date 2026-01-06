　SC相模原は6日、名古屋グランパスからGK杉本大地(32)が完全移籍で加入することを発表した。

　杉本はこれまで京都サンガF.C.、徳島ヴォルティス、横浜F・マリノス、ジュビロ磐田、ベガルタ仙台でプレーし、2023年に名古屋へ完全移籍。加入後は公式戦の出場がなく、昨年12月に契約満了が発表されていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●GK杉本大地

(すぎもと・だいち)

■生年月日

1993年7月15日(32歳)

■出身地

神奈川県

■身長/体重

187cm/83kg

■経歴

ヤマハジュビロ浜松-京都U-18-京都-徳島-京都-横浜FM-磐田-仙台-名古屋

■Jリーグ通算出場

J1リーグ:4試合

J2リーグ:37試合

J3リーグ:1試合

■コメント

「サガミスタの皆様はじめまして。

名古屋グランパスから加入することになりました杉本大地です。

SC相模原の勝利に貢献できるよう、日々全身全霊を尽くします。

よろしくお願いします。」