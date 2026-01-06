相模原が名古屋32歳GKを獲得「勝利に貢献できるよう、日々全身全霊を尽くします」
SC相模原は6日、名古屋グランパスからGK杉本大地(32)が完全移籍で加入することを発表した。
杉本はこれまで京都サンガF.C.、徳島ヴォルティス、横浜F・マリノス、ジュビロ磐田、ベガルタ仙台でプレーし、2023年に名古屋へ完全移籍。加入後は公式戦の出場がなく、昨年12月に契約満了が発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GK杉本大地
(すぎもと・だいち)
■生年月日
1993年7月15日(32歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
187cm/83kg
■経歴
ヤマハジュビロ浜松-京都U-18-京都-徳島-京都-横浜FM-磐田-仙台-名古屋
■Jリーグ通算出場
J1リーグ:4試合
J2リーグ:37試合
J3リーグ:1試合
■コメント
「サガミスタの皆様はじめまして。
名古屋グランパスから加入することになりました杉本大地です。
SC相模原の勝利に貢献できるよう、日々全身全霊を尽くします。
よろしくお願いします。」
