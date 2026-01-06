17年ぶりJ1復帰の千葉、37歳DF米倉恒貴と契約更新「更なる進化を求めて、全力で頑張ります!」
ジェフユナイテッド千葉は6日、DF米倉恒貴(37)との契約を更新したことを発表した。
米倉は昨季公式戦で12試合に出場。チームはJ2リーグ戦を3位で終えると、J1昇格プレーオフを制し、17年ぶりのJ1復帰を果たした。
以下、クラブ発表コメント
『昨年は僕のサッカー人生の中で本当に最高の瞬間を経験することができました!
あのスタジアム全体が1つになった最高の瞬間を一生忘れることはありません。
本当にありがとうございました!
今年からジェフの新しい挑戦が始まります。
そこに選手として関われることを誇りに思います!
まだまだ選手として結果を出せるよう、更なる進化を求めて、全力で頑張ります!
ジェフの新たな歴史をみんなで作り上げていきましょう』
米倉は昨季公式戦で12試合に出場。チームはJ2リーグ戦を3位で終えると、J1昇格プレーオフを制し、17年ぶりのJ1復帰を果たした。
以下、クラブ発表コメント
『昨年は僕のサッカー人生の中で本当に最高の瞬間を経験することができました!
あのスタジアム全体が1つになった最高の瞬間を一生忘れることはありません。
本当にありがとうございました!
今年からジェフの新しい挑戦が始まります。
そこに選手として関われることを誇りに思います!
まだまだ選手として結果を出せるよう、更なる進化を求めて、全力で頑張ります!
ジェフの新たな歴史をみんなで作り上げていきましょう』