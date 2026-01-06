「奥様美しい」元日本代表GK川島永嗣が家族5ショットを披露
ジュビロ磐田の元日本代表GK川島永嗣が4日、自身のインスタグラム(@eijikawashima01)で家族との写真を公開した。
昨年12月に家族とフランス・ストラスブールを訪れ、元同僚の日本代表MF鈴木唯人(フライブルク/ドイツ)と再会したことを報告していた川島。今回も家族と旅行中の写真を投稿し、「明けましておめでとうございます 2026年、今年も宜しくお願いします」と新年の挨拶を行った。
ファンからは「明けましておめでとうございます」「今年も応援しています」「永嗣さんにとって怪我の無い益々飛躍の1年になりますように」「いつも言っちゃうけど奥様美しい」といったコメントが届いている。
現在42歳の川島は、2014年9月に日本とコロンビアのハーフの一般女性と結婚。2015年12月に第1子長男、2020年5月に第2子長女、2021年11月に第3子次女が誕生した。
昨季はJ2リーグ戦21試合、ルヴァンカップ2試合に出場。今月4日に2026シーズンの契約更新が発表された。
