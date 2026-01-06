サンディスクは1月6日（火）、米国ラスベガスで開催中の家電見本市「CES 2026」において、クリエイター、ゲーマー、専門家向けの内蔵SSD製品ラインを「SANDISK Optimus」ブランドに統一すると発表した。

これまで「WD_BLACK」や「WD Blue」の名称で展開していた製品群を刷新し、サンディスクブランドのもとに統合する。

新ブランドは「SANDISK Optimus」「SANDISK Optimus GX」「SANDISK Optimus GX PRO」の3製品ラインで構成。2026年上半期から世界の一部小売店で販売を予定している。

SANDISK Optimus

高速性能と価格のバランスを重視したコンテンツクリエイター向けのモデル。従来のWD Blue SN5100 NVMe SSDなどが該当する。

SANDISK Optimus GX

ゲーマー向けにロード時間の短縮、大容量、高い電力効率を実現した。WD_BLACK SN7100 NVMe SSDなどが移行する

SANDISK Optimus GX PRO

AI PC、ワークステーション、ハイエンドPC向けのフラッグシップモデル。WD_BLACK SN8100 NVMe SSDなどが対象となる。