「マクロス7」の主題歌など数々のアニメソングを手掛けるシンガーソングライター、日本を代表するアニソンアーティストである福山芳樹（62）が10日に予定していたバンドツアーの北京公演について「不可抗力の事情により」開催中止となったことが分かった。5日までに所属のMOJOSTの公式X（旧ツイッター）などで発表された。

公式Xで「2026/1/10 北京公演 中止のお知らせ『福山芳樹＋F-BAND ワンマンライブ 上海・広州・北京ツアー』」と投稿。「本公演を楽しみにしていただいていた皆さまには、直前にこのようなご案内となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

このうえで、文書を投稿。「ファンの皆さまへ」として「『「福山芳樹＋F-BAND ワンマンライブ 上海・広州・北京ツアー』に関しまして、上海・広州公演に続き、1月10日の北京公演も、不可抗力の事情により誠に残念ながら開催中止となりました」と報告した。

「すでにチケットをご購入いただいているお客様につきましては、特別なお手続きは不要です。チケット代金は、7営業日以内にご購入時のお支払い方法へ全額返金されます」と説明した。

「現地のファンの皆様、渡航予定だったファンの皆様、本公演を楽しみにしていただいていた皆さまには、直前にこのようなご案内となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と理解を求めた。