冬枯れ木立 信じた桜

年の瀬の休日、春は桜で知られる目黒川の遊歩道を歩いた。

木立はすっかり落葉し、冬枯れした枝越しの寒空が、いっそう広く見えた。電車に乗ると、ドア付近に立つ制服姿の男子生徒が、英単語帳らしき小ぶりな本を、赤い半透明のシートで覆い、声を出さず口元だけを動かしていた。大学受験生なのかな、と思った。いま私の娘は、この冬の大学受験に向け、連日、塾に通っている。私も３０年近く前、大学受験には苦労した。そのせいか、受験生かもわからぬその生徒に、心の中で小さく激励をした。

受験生の頃、予備校の授業が終わると、ふた駅先の図書館へ通った。２階にはしんと静まりかえった広い読書室があった。分厚い本を積み重ねて資格試験に挑む社会人や、静かに文庫本に目を落とす初老の人、漫画を読みふける子ども――。鬼気迫る予備校の自習室とは違い、思い思いの時間を過ごす穏やかな雰囲気が好きだった。

窓際の席に着くと、決まって志望校の「赤本」を机に立てた。大学入試の過去問題集でおなじみの赤本の表紙には、大きく志望校名が記されているため、私にはげん担ぎの「だるま」にも感じられた。その赤本は、これまで数度の引っ越しでも捨てることができず、次の住まいへ運ばれ、いまも自宅の本棚の奥に静かに収まっている。

先日、思い立って手に取ると、古い日記帳を開くように、忘れかけていた情感が一気に押し寄せてきた。表紙の裏面には何枚ものメモが貼られ、「自分の情熱を裏切らない努力を」「あきらめるな、自分の可能性に限界はない」「２年もかけてるんだ、めげてたまるか」「両親にいい顔させたい」「寝るな」――。自分自身への叱咤（しった）激励がいくつも書かれていた。

受験勉強は合格を成し遂げる手段にすぎないとは、私には思えない。あれほど自らに語りかけたことはなかっただろうし、くじけそうな弱い自分と、純真で情熱的なもう一人の自分が常に対決した。後悔や憧れ、焦りと眠気が混ざった深夜、右手の中指に厚いペンだこを作りながら、自らを奮い立たせる言葉を書いたのだろう。今の私をかたちづくる、この頃の不器用な自分がほほ笑ましく、誇らしい。

図書館の隣には、大きな池のある公園があった。勉強の息抜きには、池のほとりのベンチに腰をかけ、母が持たせてくれたツナ入りの大きなおにぎりを２個、海苔（のり）を巻いてほおばった。模擬試験の点数に失意を覚えたときは、夕方の赤光が差す池の水面が、目の奥で滲（にじ）んだ。家に合否を告げるはがきが届いた日、公園の公衆電話の受話器の向こうから「おめでとう」と言う、涙交じりの母の声が今も耳に残っている。

今月から本格的な受験シーズンだ。赤本に貼り付けたメモにはこんなことも書いてあった。「解答用紙は、これまでの努力を伝える手紙だ」。積み重ねてきた時間や、不安と向き合ってきた日々も、その一枚に込め、自分の力がまっすぐ届くよう、心と体を整えて試験会場へ向かってほしい。いまは長く感じる冬でも、春はやがてやってくる。川沿いの冬枯れの木立にも、必ず桜は咲く。

