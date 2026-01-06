¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¹âÌÚË»á¤¬³«Ëë¥ª¡¼¥À¡¼¤òÍ½ÁÛ¡¡Í··â¤Ï½ÓÂ¤ÎÀÐ¾å¡Ö°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥×¥íÌîµå£Ï£Â¤Î¹âÌÚË»á¤¬¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç£Ä£å£Î£Á¤Îº£µ¨³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¿ØÍÆ¤òÁá¤¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÎÄó¼¨¤·¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡éâÌ¾Ã£É×
¡¡£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡¥Ò¥å¥ó¥á¥ë
¡¡£³ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡º´Ìî·ÃÂÀ
¡¡£´ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ËÒ½¨¸ç
¡¡£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡Åû¹á²ÅÃÒ
¡¡£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡µÜºêÉÒÏº
¡¡£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡»³ËÜÍ´Âç
¡¡£¸ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÀÐ¾åÂÙµ±
¡¡£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡Åì¹î¼ù
¡¡£²ÈÖ¤Ë¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¹þ¤á¤Æ¤À¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç±¦Åê¼ê¡¢º¸Åê¼ê¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£Èà¤¬£²ÈÖ¤Ë¥Ï¥Þ¤ì¤Ðµ¡Ç½¤¹¤ëÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¿·½õ¤Ã¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Àð¤ÎÍ×¤Ë¤Ï¡Ö¾¾Èø¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê³«ËëÅê¼ê¤¬¡ËÅì¤Ê¤éÈà¤À¤è¤Í¡£°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È»³ËÜ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¡Ö¤Þ¤À¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾¾Èø¤Ë¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤É¥µ¥é¥µ¥é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÎÓÂöËá¡¢¿¹·ÉÅÍ¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÆâÌî¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÍ··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐ¾å¡£¡Ö¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ØÁêÅö¤ÊÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ØÅðÎÝ²¦¤â¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¡£Èà¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤ä¤·¤Ö¤È¤µ¤òÁý¤·¤¿ÂÇ·â¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹âÌÚ»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÀÐ¾å¤¬¥À¥á¤Ê¤é¥Ï¥ä¥¿¥¯¡ÊÎÓ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤âÂ³¤±¤¿¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¥Ï¥ä¥·¤â¤¢¤ë¤Ç¤è¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¤Ë¸Å¤¤¥ª¥ä¥¸¥®¥ã¥°¤Þ¤ÇÈäÏª¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÌò¤Ïº¤ÏÇ¤ò±£¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£