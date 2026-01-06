ディースリー・パブリッシャー（D3P）とDogenzaka LabのPCゲームソフトがお買い得価格になるセールがSteamにて開催されている。期間は1月6日から1月13日2時頃（日本時間）まで。

期間中は、爽快サイボーグJKアクション「ゼンシンマシンガール」が30％OFFになるほか、「地球防衛軍6」、「デジボク地球防衛軍2」など「EDF」シリーズのゲーム本編と追加ミッションもまとめて大幅に割引される。さらに「THE 密室からの脱出」シリーズ、「Nightshade／百花百狼」、「SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-」などバラエティ豊かなPCゲームとDLCが対象になっている。

□D3Pゲーム購入（ストアページ）

□Dogenzaka Labゲーム購入（ストアページ）

「ゼンシンマシンガール」

「地球防衛軍6」

「THE 密室からの脱出 ep1:不思議なクマドナルバーガー編」

「Nightshade／百花百狼」

【Steam「D3PUBLISHER SALE」セールタイトル】

(C)2025 YUKE'S

(C)2025 D3PUBLISHER

(C)2024 SANDLOT (C)2024 D3PUBLISHER

(C)2024 INTENSE (C)2024 D3PUBLISHER

(C)2016 RED (C)2016 D3 PUBLISHER