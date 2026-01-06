ÅÄÂ¼½ß¡¢Ì¼2¿Í¤È¥×¡¼¥ëËþµÊ ¹ë²ÚÀµ·îÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñ¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/06¡Û¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂ¼½ß¤¬1·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¤ÇÌ¼2¿Í¤È¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û52ºÐÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¹ë²Ú¤Ê¤ªÀµ·î¡×Ì¼2¿Í¤È¹¤¹¤®¤ë¥×¡¼¥ëËþµÊ
ÅÄÂ¼¤Ï³¤¤¬¸«¤¨¤ë¹ë²Ú¤Ê¥×¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÌ¼2¿Í¤ËÊú¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤«¤é³¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Æ»Ò3¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥À¥Ê¥ó¤ÏÀµ·î¤ËÍè¤ë¤È¥×¡¼¥ë¤Ï¾¯¤·Îä¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ñ¤ÏÏ·ÂÎ¤ËÊÜÂÇ¤Ã¤Æ¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡£¥ï¥¬¥Þ¥Þ²á¤®¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñ¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¤ªÀµ·î¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÂ¼¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2016Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2020Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
