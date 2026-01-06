µÆÃÏ°¡Èþ¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î½é³¤³°Ç¯±Û¤·¸ø³« Ì¼2¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/06¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¤¬1·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û35ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î¹ë²ÚÇ¯±Û¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µÆÃÓ¤Ï¡ÖËèÇ¯Ç¯±Û¤·¤ÏµÁ¼Â²È¤ä²È¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤¬ÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ³¤³°¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¡×¤È²ÈÂ²¤Ç½é¤á¤Æ³¤³°¤ÇÇ¯¤ò±Û¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁë±Û¤·¤Ë²Ö²Ð¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Î¾ÏÆ¤Ë2¿Í¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡ÖÄ¹½÷¤ÏÀäÂÐµ¯¤¤Æ¤¿¤¤¡ª¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹Ô¤10ÉÃ¤ÇÂ¨¿² ¼¡½÷¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë½¢¿²¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²Ö²Ð¤Î²»¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢10Ê¬¤Û¤É¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿¤¢¤ÈÌµ»ö¿²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é³Ú¤·¤ó¤À²Ö²Ð¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÇ¯±Û¤·¡×¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤·¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÆÃÏ¤Ï2018Ç¯2·î¤Ë¡¢5ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2020Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2025Ç¯3·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
