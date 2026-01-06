美人フリーアナ、タイトワンピ姿で「お正月太り」報告 二の腕つまんだ写真に「全然太ってない」「健康的で素晴らしい」の声
【モデルプレス＝2026/01/06】フリーアナウンサーの道岡桃子が1月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。正月太りしたことを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】美人フリーアナ「健康的で素晴らしい」二の腕つまんだ自虐ショット
道岡は「お正月太り…許してください！」とつづり、タイトなノースリーブワンピース姿を披露。自ら二の腕をつまんだ、自虐ショットを投稿している。
この投稿には「全然太ってない」「健康的で素晴らしい」「今のままで素敵なスタイル」「いつも綺麗」「可愛すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
