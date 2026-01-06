公式Xで投稿

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は、青学大の3年連続9度目の総合優勝で幕を閉じた。レース前、1区・小河原陽琉（2年）に起きたハプニングに、ヘルメットメーカーが場違いを承知の上で便乗した。

箱根駅伝・往路のスタート前、小河原は頭につけていたサングラスを落としてしまった。日本テレビの中継でも「うわあ、壊れました」「最悪や」と苦笑いで嘆くシーンが映り、ネット上でも話題を呼んだ。レース後には自身のXで「サングラスは、無事ではないです」とつづり、“事件”を振り返っていた。

この投稿を引用し、「新年早々、思いっきりの便乗投稿、失礼いたします」と公式Xで反応したのは1982年創業の自転車用／オートバイ用ヘルメットメーカーの「OGK KABUTO」。同社はヘルメットだけでなくアイウェアも製造。「じつはKabutoアイウェア『FA2』は超軽量＆調光ミラーレンズが売り」とアピールにつとめた。

今年は初めてマラソン大会にブース出展。2月20、21日にインテックス大阪にて開催される「大阪マラソンEXPO2026」に向けて、「マラソン愛好家のみなさまにもぜひご試着いただきたく2月20-21日、インテックス大阪にて開催される『大阪マラソンEXPO2026』でお会いしましょう！」と呼び掛けていた。



（THE ANSWER編集部）