¼ÒÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¥¹¥Þ¥Û¤ä¥²ー¥àµ¡¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¹áÀî¡¦´Ýµµ»Ô
´Ýµµ·Ù»¡½ð
¡¡¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤Î¼ÒÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤ÉÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Ç´Ýµµ»Ô¤Ë½»¤àÍÏÀÜ¶È¤ÎÃË¡Ê42¡Ë¤¬6Æü¡¢½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯10·î26Æü¸áÁ°8»þ¤´¤«¤éÍâ27Æü¤Î¸á¸å0»þ15Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢´Ýµµ»Ô¤Î25ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬½»¤à¼ÒÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥²ー¥àµ¡¤Ê¤É7ÅÀ¡Ê»þ²Á5Ëü4000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÈÈï³²ÃËÀ¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤ÏÈÈ¹ÔÅö»þ¤ÏÌë¶Ð¤ÇÌµ»Ü¾û¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£