「シナモロール」「マイメロディ」とコラボレーションした「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」と「MOW（モウ）練乳いちご」が数量限定で登場！

「シナモロール」と「マイメロディ」のポップでキュートなパッケージが目印です☆

森永乳業「MOW（モウ）」サンリオキャラクターパッケージ

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661351

価格：各180円（税込）

発売日：2026年1月12日（月）

内容量：140ml

取扱店舗：全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「マイメロディ」とコラボレーションした「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」「MOW（モウ）練乳いちご」が数量限定で登場！

「MOW（モウ）」は、乳の“コク”をベースに、組み合わせる素材が持つ“個性あるおいしさ”を活かした味わいが楽しめるカップアイスです。

素材の個性を最大限引き出すために“ラベルクリーン処方※”で仕上げられています。

また、口の中で混ざり合うなめらかでキメの細かいアイスを実現するために独自に開発した“低温急速凍結製法”も採用しています。

今回「MOW（モウ）」のパッケージに、初めて「サンリオ」の人気キャラクターが登場。

「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」には、「サンリオキャラクター大賞」で2020年から5年連続で1位に輝いた「シナモロール」が、「MOW（モウ）練乳いちご」には、2025年に50周年を迎えた人気キャラクターで1月18日に誕生日を迎える「マイメロディ」が採用されています。

各フレーバー3種類のパッケージがラインナップ。

子どもから年配の方まで幅広い世代に人気のある「サンリオ」のキャラクターたちのかわいいパッケージと共に、「MOW（モウ）」らしいミルクリッチな味わいも楽しめます☆

※素材の味を引き出すために最低限の原料だけで製造するという森永乳業の考え方の名称

「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」

人気フレーバーのチョコレートアイスとミルクアイスをマーブル状に充填し、相性の良い2種類のおいしさが同時に楽しめる「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」

チョコレートアイスはフローラルな香りと強いカカオ感が特長のエクアドル産カカオマスを使用。

華やかな味わいのチョコレートアイスに仕上げられています。

ミルクアイスは「MOW（モウ）」シリーズならではの、コクのある味わいが特徴。

パッケージには、「シナモロール」のほか「みるく」も登場しています☆

「MOW（モウ）練乳いちご」

いちご果汁を8%使用した「MOW（モウ）練乳いちご」

練乳の甘みといちごの果実感が感じられる、練乳がけいちごのような味わいが楽しめるいちごアイスです。

さらに、森永乳業の練乳「森永ミルク 加糖れん乳」も使用しています。

パッケージには、ピンクのほっぺがかわいい「マイメロディ」が！

ラブリーすぎる世界観で「練乳いちご」を彩ります☆

人気アイス「MOW（モウ）」と「サンリオキャラクター」の記念すべき初コラボ！

「シナモロール」「マイメロディ」とコラボレーションした「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」と「MOW（モウ）練乳いちご」は、2026年1月12日（月）より全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店にて数量限定で登場します。

