¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î»Å»ö»Ï¤á¤Ç¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¸·¤·¤¤±¿±Ä¤¬Â³¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÀè¿Í¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¤´ÅØÎÏ¤Î¾å¤Ëº£¤ÎÆüËÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´¤Ë¤È¤á¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï6Æü¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¿·Ç¯»Å»ö»Ï¤á¤Î²ñ¤Ç¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¸·¤·¤¤±¿±Ä¤¬Â³¤¯¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°ìÃ×·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö3ÅÞÏ¢Î©¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ï°ÂÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬²Ã¤ï¤ë»ö¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ÏÏ¢Î©³ÈÂç¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½°µÄ±¡¤Ç¤Ï¥®¥ê¥®¥ê²áÈ¾¿ô¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤Ï6µÄÀÊÂ¤ê¤ºÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£