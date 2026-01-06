俳優の京本政樹(66)が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。超大物のバッグに火をつけた過去について語った。

番組では“京本政樹のスター伝説”として驚きのエピソードを紹介。京本は落語家の笑福亭鶴瓶のバッグに火をつけたと紹介され、「鶴瓶さんって、皆さんあんまり記憶ないと思うけど『必殺仕事人』のメンバーなんですよ」とかつて共演した仲であると打ち明けた。

40年ほど前の話で、撮影現場で鶴瓶が帰ろうとしていたところに衣装姿で遭遇したと回顧。鶴瓶は当時はやっていた高級ブランドのバッグを持っていたとし、京本は「鶴瓶さん、それ本物ですか？」と冗談めかして尋ねたという。

鶴瓶は「京本何言うてんねん、本物やぞ、これ」ときっぱり。その高級ブランドのバッグは「火をつけても燃えないっていう噂というかね。パラシュートの生地だから」と言われていたとし、京本は再び冗談でそのバッグについて「火着けても燃えないって本当ですか」と問いかけ、鶴瓶は「ほんまやで」と答えたとした。

すると傍らの机にはライターがあり、京本は「じゃあつけていいですか」と続け、鶴瓶は「おお、ええで」と平然。そうして火をつけると、「ブワーって。メラメラメラメラメラって」と燃えてしまった。鶴瓶は「何すんのやー！」と大慌てで火を消したという。

その後しばらく鶴瓶はこの話を忘れていたというが、鶴瓶の番組に出演した際、その話をすると「急に思い出して怒り出しちゃって」と京本。「じかにライターで火をつけたらそりゃちょっと燃える。（本当は）熱い物にも耐えられるという…」と苦笑いし、「まあ僕の中ではいい思い出として」とまとめていた。