11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÇÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢5Æü¡¢Âçºå¤Î½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÂç´Ö¤Î¥Þ¥°¥í¤¬Â£¤é¤ì¡¢ÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤äÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¥¢¥¤¹©Ì³Å¹¡×¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ëÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤Ç¤Ï5Æü¡¢Ë½§»Ô¾ì¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿ÀÄ¿¹¸©Âç´Ö»º¤Î¥Þ¥°¥í¤ÈÉô²°¤ÎÎÏ»ÎÆÃÀ½¤Î¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤¬ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥°¥í¤Ï1ËÜ124Ô¡£
Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°®¤é¤ì¤¿¼÷»Ê¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÆü¤ÏÉô²°¤Ç¿·Ç¯²ñ¤ò¤·¡¢Áá¤¯¤â2Æü¤«¤é·Î¸Å¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦Âç¤ÎÎ¤¡£
º£Ç¯1Ç¯´Ö¤ÎÊúÉé¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤ÎÎ¤¡Ä¡Ö1·î¾ì½ê¤«¤éÀÐÀî¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ç¯6¾ì½ê¤Ç1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ËÎÉ¤¤Êó¹ð¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï1·î11Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
