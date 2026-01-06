「すごいメンツ」渡辺直美、韓国で人気芸人らと新年会ショット「向井くんってどこのグループにもいるな」
お笑いタレントの渡辺直美さんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気芸人たちとのプライベートショットを公開しました。
【写真】豪華な新年会ショット
「ご飯の写真多めですが、二日間でトータル2時間しか食事時間なかったです。笑」「#韓国バカ勝ち旅」と明かしています。集合ショットと食事をする写真からは楽しそうな様子が存分に伝わってきます。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「さらば森田がいるのがいい！」渡辺さんは「お正月休みはこちらの最高メンバーに合流し喜怒哀楽が全て出た濃厚な2日間を過ごしました！ 」と報告し、写真を4枚載せています。お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢さん、ザ・マミィの酒井貴士さん、お笑いトリオ・パンサーの向井慧さん、お笑い芸人の岡野陽一さんらと新年を楽しんだようです。
コメントでは、「向井くんってどこのグループにもいるな」「すごいメンツ 楽しそうでなにより」「推しだらけでめっちゃ幸せです！！！！！」「さらば森田がいるのがいい！」こういう楽しいのを見ると、芸能界っていいなぁ、と思います」などの声が上がりました。
「ちなみに私は」また今回のポストに続けて、「ちなみに私はトランプを絞りやすくする為に同じデザインだけど右手だけネイルを短くしました。左ギャル魂、右カジノ魂。お尻も拭きやすい！」とも明かしていた渡辺さん。左手と右手の写真を載せています。デザインが気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
