市川團十郎、14歳長女・麗禾の手作り“お雑煮”を披露 「食材のセンス素晴らしい」「盛り付けもおじょうず」「ご家族の愛ある教えが伝わってきます」と反響続々
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が元日、自身のブログを更新し、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）が用意してくれたという手作りのお雑煮を披露した。
【写真】「食材のセンス素晴らしい」「盛り付けもおじょうず」團十郎が披露した、長女・麗禾の手作り雑煮
團十郎は、ハートマークとともに「麗禾 ありがと」と感謝を記し、1枚の写真をアップ。お椀には、細切りにした大根やにんじん、こんにゃくなどの具材が、こんもりと美しく盛り付けられている。
コメント欄には「麗禾ちゃん、すごーーーい」「麗禾ちゃんの年齢でお雑煮を作れるのすごい」「めちゃ美味しそう」「盛り付けもおじょうずです お野菜も沢山入っていて美味しそう」「食材のセンス素晴らしいですね」「盛り付けも上品で素晴らしい！ご家族の愛ある教えが伝わってきます」など、さまざまな反響が寄せられた。
なお、元日の別の投稿では、新年そうそうに富士山を望むことができたことや、5年ぶりにあいさつ回りに出かけたこと、新年の一門会に参加したことなども紹介している。
