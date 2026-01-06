大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が6日、東京都足立区の境川部屋に出向き平幕の平戸海（25）と連続で15番取った。

九州場所中に左肩を痛め千秋楽を休場。12月の冬巡業を全休してリハビリに努め12月30日に相撲を取る稽古を再開。新年1月5日の横審稽古総見では平戸海、小結・王鵬（25＝大嶽部屋）と11番取って8勝3敗だった。

この日は平戸海が左前まわし狙い一本でなく、おっつけを交えるなど立ち合いを工夫。立ち合いで踏み込めず体勢を悪くした大の里が一方的に押し出される場面が何度もあった。横綱は前日に次いでこの日も右差し一本に頼る取り口が目立ち、右が早く入れば前に出たが、左おっつけは最後の1番だけ。稽古中に境川親方（元小結・両国）からも「肩、大丈夫か」と声をかけられた。

大の里は稽古内容について「番数を多くやったし、それなりに15番取れた。悪くはなかった」と振り返るも、状態については慎重に言葉を選んだ。「まだ完全ではない。長い間やっていなかったので幕内のスピードと重さを体に覚えさせていくしかない」。痛めた左肩は「大丈夫ですね。痛くはないので、あとは細かいことだけ」と話しながらも、おっつけを使わないぶん、左上手から引きつけることを数回試すなど懸命な応急処置にも垣間見えた。

場所前最後の本格稽古となる7日も出稽古が予定されている。「この2日間で追い込んでいく。時間はあると思うし、まだ良くはなると思うので、それを信じてやるだけ。ここから建て直し、初日に向けてしっかり（準備を）やりたい」と前向きな決意を示した。