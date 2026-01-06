もうすぐ定年、退職祝いで憧れのハーレーの「ロードグライド」を買いたい！ 乗り出し“400万円以上”するそうですが、夫婦で貯めた“3000万円の貯蓄”もあるし「向こう30年」の“維持費や生活費”は賄えますよね？
ハーレー「ロードグライド」の乗り出し価格は“400万円前後”になる可能性
ハーレーダビッドソン「2025 ROAD GLIDEモーターサイクル」のメーカー希望小売価格は381万400円（税込み・2026年1月5日現在）となっており、ボディカラーや仕様の違いによっては車両本体価格が400万円を超えるグレードも用意されています。
バイクを購入する際には車両本体価格とは別に、検査・登録手数料、ナンバープレートの交付代、自賠責保険料、自動車重量税などの初期費用がかかるうえ、人によっては駐車場代も必要になるかもしれません。
そのため、オプション装備をほとんど付けない最小構成であっても、車両本体価格に初期費用を加えた「乗り出し価格」はおおむね400万円前後はかかるケースが多いと考えられます。
ハーレー「ロードグライド」の年間維持費は“25万円以上”となる可能性も
前述の「2025 ROAD GLIDEモーターサイクル」の場合、燃費は6リットル／100キロメートルなので、リッター約16.6キロメートル走行可能となる計算です。ある試算によると、日常的に乗って休日に長距離ドライブをするケースを想定した場合、年間走行距離は1万キロメートル程度になると予想されています。
ハーレーダビッドソンは、日本においては無鉛ハイオクガソリンの使用を推奨しているようです。
経済産業省資源エネルギー庁の「石油製品価格調査」によれば、2025年12月15日時点でのハイオクガソリンの全国平均小売価格（現金価格）はリッター170円（税込み）となっており、こちらをもとに年間のガソリン代を算出します。
その他の年間維持費の目安もあわせてまとめたものが表1になります。
表1
※筆者作成
おおむねの概算になりますが、表1の金額を合算すると年間約25万円近い維持費がかかる可能性もあるようです。
“3000万円”の貯蓄があれば“向こう30年”は生活費・維持費を賄える？
総務省統計局の「家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支は月々3万4058円の取り崩しとなっているようです。
こちらのデータから、ハーレーダビッドソンの乗り出しまでにかかる最低額の約400万円と上記の年間維持費約25万円を加味して、貯蓄残高を計算してみましょう。算出には、以下の計算式を用いました。
・貯蓄残高＝貯蓄額－（バイクの初期費用＋維持費＋生活費の取り崩し額）
表2
※筆者作成
表2の前提どおり、生活費の不足額とバイクの維持費が今後30年間変わらず、資産運用益や医療・介護費の増加などを考慮しない単純計算であれば、貯蓄3000万円からバイクの初期費用約400万円と年間維持費約25万円、生活費の取り崩しを差し引いても、30年後に約600万円前後の残高が出る試算になります。
ただしこれはあくまで現状水準が長期間続くと仮定した計算であり、物価上昇や医療・介護費の増加、バイクの維持費や任意保険料の変動などを考慮すると、「30年間資金面の問題はない」と断定することはできません。
表2の試算はひとつの目安として、自身の状況に照らし合わせたうえで、将来的な支出増加リスクなども考慮してシミュレーションすることが重要です。
まとめ
今回の試算によると、3000万円の貯蓄があれば、平均的な家計収支やバイク維持費が大きく変わらないという前提のもとでは、ハーレーの「ロードグライド」購入後も30年程度は生活費と維持費を賄える可能性があります。
もっとも、これは物価上昇や医療・介護費の増加、保険料や修理費の変動などを考慮しない単純計算です。実際には想定外の支出が発生する可能性もあるため、余裕資金を確保したうえで、定期的に家計と資産状況を見直しながら計画的に楽しむことが重要といえるでしょう。
出典
経済産業省資源エネルギー庁 石油製品価格調査 調査の結果 1．給油所小売価格調査（ガソリン、軽油、灯油） 調査結果 12月24日（水）結果詳細版
総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 ＜参考4＞ 65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯） 図1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支 －2024年－（18ページ）
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー