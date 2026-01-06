【クイズ】意外と違反？ 交通ルールうっかりクイズ 第2回 【クイズ】車内で爆音で音楽を聴きながらドライブ、これって取り締まり対象?
●これって違反? セーフ?
日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?
車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。
イラスト/菅原県
○【問題】車内で音楽を爆音にして、みんなで楽しくドライブ。救急車のサイレンやクラクションが聞こえにくい状態でした。これは違反?
1.違反(聞こえない状態はアウト)
2.窓を開けていればセーフ
3.音楽は運転の妨げにならないのでセーフ
正解は…?
●正解はこちら
○正解は…1.違反(聞こえない状態はアウト)
多くの都道府県では、道路交通法71条6号にもとづく道路交通規則で、「カーステレオ等の音が大きく、安全な運転に必要な交通に関する音や声(緊急車両のサイレン、クラクション等)が聞こえない状態」で運転することを禁止しています。
例えば、東京都道路交通規則では、「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」が定められています(※補聴器の使用などは例外あり)。
ポイントは「音楽を流していること」自体ではなく、結果として必要な音が聞こえない状態になっているかどうか。窓を開けていたとしても、サイレンなどの音が聞こえない状態はアウトです。
サイレンに気づけないと、緊急車両の進路を妨げたり事故につながったりするため、運転の時は常に周りの音が聞こえるよう心がけましょう。
参考：東京都道路交通規則 第8条第5号
菅原県 漫画家&イラストレーター。「週刊ヤングジャンプ」でデビュー。その後、実話系4コマ誌やニュースサイトなどでマンガを連載。あおり系LINEスタンプ「Mr.上から目線」シリーズの作者。 Twitter:@sugawaraken この著者の記事一覧はこちら
