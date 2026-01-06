玉木宏、敵わないと感じた人気俳優を実名告白 子どもとのエピソードも公開「毎日僕が必ずお弁当を作る」
【モデルプレス＝2026/01/06】俳優の玉木宏が2026年1月6日、「めざましテレビ」（フジテレビ系／毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分）に出演。敵わないと感じた俳優の名前を明かす場面があった。
【写真】玉木宏が敵わないと感じた同世代俳優「常にその背中を追いかけた」
玉木は、20代を振り返り「ひたすら、がむしゃらに生きた時代。『有名になりたい』『知名度を上げる』『いろいろな作品のいいポジションで出演したい』という（気持ちがあった）」と述懐。フジテレビ系アナウンサー・軽部真一から「いわゆる野心じゃないですか。20代のときは、たぎってた？」と聞かれると、玉木は「たぎってましたね」としみじみと答えた。
続けて「『この人には敵わないな』っていうのも、常に劣等感だったりを感じたりするときがあって」と回想。軽部アナから「具体的な名前を挙げるとしたら？」と質問が飛ぶと、玉木は「『ウォーターボーイズ』という作品で一緒にやっていた妻夫木聡くん」と同局系ドラマ「ウォーターボーイズ」（2003年）にて共演していた俳優・妻夫木聡の名前を口にした。
また、「ライバルでもあり、常にその背中を追いかけた時期は気持ち的にはあった気がします」と告白。続けて「でも、別にライバルだからと言って敵ではないので。『のだめ（カンタービレ）』のメンバーにしても『ウォーターボーイズ』のメンバーにしても本当にいい刺激をもらえるような、すばらしい仲間だと今も思ってます」と『のだめカンタービレ』シリーズ（同局系）などでの出会いを思い返した。
さらに、子どもとのエピソードについて「子どもが通ってるところは毎日お弁当なので、毎日僕が必ずお弁当を作る」と口に。「地方ロケに行くときはさすがにできないんですけど、どれだけ朝が早くても、あさ4時台でも5時台でも必ず作って出る」と話すと軽部アナは驚きの表情。玉木は続けて「大変さはそんなにない」「ちゃんとそれを食べて帰ってきてくれることが嬉しいし、食べて帰ってこないと悲しい」と笑顔を見せた。
軽部アナが「食べて帰ってこないこともある？」と聞くと、玉木は「あります。（弁当箱を）洗うときに『全然食べてない…』って」と明かし、「うちの子はチャーハンにハマっていたりして、洗い物するときにパッて開けたらチャーハンがそのまま残っていて。『えっ！？全く食べてないじゃん』って言ったら（子どもが）『チャーハンの気分じゃなかったんだもん』って」と振り返った。「気分じゃないっていうのはどうしようもないなと思って（笑）」と寛容な様子を見せ、子どもとの時間を大切にしていることを語っていた。玉木は、2018年6月29日に女優・木南晴夏との結婚を発表。2020年8月4日に第1子、2025年12月5日に第2子の誕生を報告している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】玉木宏が敵わないと感じた同世代俳優「常にその背中を追いかけた」
◆玉木宏「この人には敵わないな」と思った俳優
玉木は、20代を振り返り「ひたすら、がむしゃらに生きた時代。『有名になりたい』『知名度を上げる』『いろいろな作品のいいポジションで出演したい』という（気持ちがあった）」と述懐。フジテレビ系アナウンサー・軽部真一から「いわゆる野心じゃないですか。20代のときは、たぎってた？」と聞かれると、玉木は「たぎってましたね」としみじみと答えた。
また、「ライバルでもあり、常にその背中を追いかけた時期は気持ち的にはあった気がします」と告白。続けて「でも、別にライバルだからと言って敵ではないので。『のだめ（カンタービレ）』のメンバーにしても『ウォーターボーイズ』のメンバーにしても本当にいい刺激をもらえるような、すばらしい仲間だと今も思ってます」と『のだめカンタービレ』シリーズ（同局系）などでの出会いを思い返した。
◆玉木宏「毎日僕が必ずお弁当を作る」
さらに、子どもとのエピソードについて「子どもが通ってるところは毎日お弁当なので、毎日僕が必ずお弁当を作る」と口に。「地方ロケに行くときはさすがにできないんですけど、どれだけ朝が早くても、あさ4時台でも5時台でも必ず作って出る」と話すと軽部アナは驚きの表情。玉木は続けて「大変さはそんなにない」「ちゃんとそれを食べて帰ってきてくれることが嬉しいし、食べて帰ってこないと悲しい」と笑顔を見せた。
軽部アナが「食べて帰ってこないこともある？」と聞くと、玉木は「あります。（弁当箱を）洗うときに『全然食べてない…』って」と明かし、「うちの子はチャーハンにハマっていたりして、洗い物するときにパッて開けたらチャーハンがそのまま残っていて。『えっ！？全く食べてないじゃん』って言ったら（子どもが）『チャーハンの気分じゃなかったんだもん』って」と振り返った。「気分じゃないっていうのはどうしようもないなと思って（笑）」と寛容な様子を見せ、子どもとの時間を大切にしていることを語っていた。玉木は、2018年6月29日に女優・木南晴夏との結婚を発表。2020年8月4日に第1子、2025年12月5日に第2子の誕生を報告している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】