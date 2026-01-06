鳥取県出身・山本舞香、地震受け現状報告「実家に飛んで帰りました」避難の呼びかけも
【モデルプレス＝2026/01/06】女優の山本舞香（28）が1月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。同日に島根県・鳥取県で発生した地震を受け、現状をつづった。
【写真】鳥取県出身女優、地震後の帰省の様子 夫・Hiroを公開？
◆山本舞香、地震受け呼びかけ
鳥取県出身の山本は「島根、鳥取の皆様大丈夫ですか？すごく揺れましたね。実家に飛んで帰りました」と投稿。「チビたちも無事でした」と愛犬の無事を報告し、「心配の連絡ありがとうございます。安全な場所に避難してください。近所の方を声をかけてあげたりしてください」と呼びかけた。夫でMY FIRST STORYのボーカル・Hiroと思われる人物が、山本の愛犬を抱えている姿が公開されている。
◆令和8年1月6日10時18分頃の島根県東部の地震について
気象庁は、令和8年1月6日10時18分頃、島根県東部で発生した地震について発表。鳥取県の境港市（さかいみなとし）・日野町（ひのちょう）・江府町（こうふちょう）、島根県の松江市（まつえし）・安来市（やすぎし）、合計5つの市町村で震度5強を観測したほか、中部地方から九州地方にかけて震度5弱〜1を観測したとしている。（modelpress編集部）
