【モデルプレス＝2026/01/06】YouTuberの中町綾が1月4日、自身のInstagramを更新。年末のタイでのショットを投稿し、話題となっている。

◆中町綾、年末のタイ旅行ショット公開


中町は「年末はタイで過ごしたよ」とつづり、白いベアトップミニワンピース姿を披露。ほっそりとしたウエストやスラリと伸びる美しい脚など、抜群のスタイルが際立つ写真を公開した。

◆中町綾の投稿に反響


この投稿にファンからは「大人可愛い」「どんどん素敵になっていく」「女神」「憧れのスタイル」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

