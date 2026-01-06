中町綾、タイで大胆肌見せ ベアトップミニワンピ姿に「女神」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/01/06】YouTuberの中町綾が1月4日、自身のInstagramを更新。年末のタイでのショットを投稿し、話題となっている。
【写真】24歳美女YouTuber「憧れのスタイル」ミニワンピで抜群プロポーション披露
中町は「年末はタイで過ごしたよ」とつづり、白いベアトップミニワンピース姿を披露。ほっそりとしたウエストやスラリと伸びる美しい脚など、抜群のスタイルが際立つ写真を公開した。
この投稿にファンからは「大人可愛い」「どんどん素敵になっていく」「女神」「憧れのスタイル」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中町綾、年末のタイ旅行ショット公開
◆中町綾の投稿に反響
