川崎希、生後6ヶ月次女の着ぐるみ姿公開「ほっぺがぷにぷに」「サイズ感尊い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/06】タレントの川崎希が1月4日、自身のInstagramを更新。次女のディズニーコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】38歳元AKB1期生「ほっぺがぷにぷに」生後6ヶ月次女の眼福ショット
川崎は「ディズニー詣してきたよ プルートコーデ」とつづり、生後6ヶ月の次女が黄色のキャラクターコスチュームを着ている姿を披露。夫でモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが次女を抱き抱えている。
この投稿にファンからは「ニコニコで可愛すぎる」「天使」「ほっぺがぷにぷに」「サイズ感尊い」などといったコメントが寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
