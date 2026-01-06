◆男子テニス ▽キャンベラ国際第２日（６日、オーストラリア・キャンベラ）

【キャンベラ６日＝吉松忠弘】元世界ランキング４位で、現２３８位の錦織圭（ユニクロ）の２０２６年開幕戦は苦い途中棄権での敗戦となった。世界１０１位で第１シードのビト・コプシバ（チェコ）に１−６、２−２となったところで棄権を申し出た。

第２セットの第４ゲーム。錦織はバックのリターンを決め、相手のサービスゲームをこの日、初めて破った。しかし、その直後、錦織はサーブの素振りをしながら、ゆっくりと主審に歩み寄ると、棄権を申し出た。

第１セットは、けがから復帰したいつものように、得意のストロークが全く安定せず。球をうまくつかむ感触がないのか、力がうまく球に伝わらず。すっぽ抜けが何本も生まれた。好機でも凡ミスを連発し精彩を欠いた。

動きに切れがなかったのは事実だが、それほど痛みを我慢していたようには見えなかった。ただ、まだ体の調子が戻っていなかったようだ。この後は、１２日に始まる全豪オープンの予選に出場予定だが、体の状態が気になるところだ。

錦織は、大会へのエントリー時点では本戦に直接入れず、補欠の３番手で、予選からのスタートだった。しかし、大会開幕前までに、本戦出場予定選手から３人の欠場者が出て、最後の最後の選手として本戦に滑り込んだ。

５日には、昨年の香港オープン準優勝で獲得した世界ランキングのポイントが消滅し、２０２６年最初に発表された最新世界ランキングが２００位台に急降下した。少しでも世界ランキングを上位に戻すためにも、開幕戦で勢いをつけたいところだった。