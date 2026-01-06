【「マジック：ザ・ギャザリング」新商品（9点）】 1月16日 発売予定 価格：1,650円～

インフォレンズは、トレーディングカードゲーム「Magic: The Gathering （マジック：ザ・ギャザリング）」よりシリアルナンバー入りコレクターズコインや、コレクター必携の月銀の槍 ミニレプリカなど9商品の販売を1月16日より開始する。価格は1,650円から。マジック：ザ・ギャザリング公認店舗にて販売される。なお、取り扱いの無い店舗、一部取り扱いない商品もある。

「Magic: The Gathering 限定版 コレクターズコイン（シリアルナンバー入り）」

価格：3,080円

商品サイズ：約89×150×13mm（幅×高さ×奥行）

「マジック：ザ・ギャザリング」から限定コインが登場。両面に美しいエンボス加工が施されており、世界で9,995枚のみの特別なアイテムとなっている。

ひとつひとつにシリアルナンバーが刻印されていて、コレクションにもぴったり。直径38mmのコインは、保護用のアクリルケースに収められているので安心して飾れる。パッケージは再封可能で、環境に配慮したリサイクル素材が使用されている。

「Magic: The Gathering 限定版 エキスパートレベル ピンバッジ（シリアルナンバー入り）」

価格：2,530円

商品サイズ：約95×145×16mm（幅×高さ×奥行）

「マジック：ザ・ギャザリング」の限定エナメルピンバッジ。

世界で9,995個だけの特別なアイテムで、裏面にはひとつひとつシリアルナンバーが刻まれている。ピンバッジのサイズは42×24mmで、ラバー留め仕様になっている。

「Magic: The Gathering メタルコースター 5枚セット」

価格：3,850円

商品サイズ：約121×141×19mm（幅×高さ×奥行）

「マジック：ザ・ギャザリング」をモチーフにしたメタルコースター5枚セット。それぞれ異なるマナシンボルがプリントされており、コレクションとしても実用としても魅力的なデザインになっている。直径は89mmで、裏面にはコルク製の滑り止めベースが付いており、ディスプレイボックス入り。

「Magic: The Gathering 秘儀の印鑑 ボトルオープナー（蓄光）」

価格：3,190円

商品サイズ：約80×160×6mm（幅×高さ×奥行）

「マジック：ザ・ギャザリング」公式ライセンス取得済みの暗闇でも光るボトルオープナー。ファンタジー感あふれるデザインとなっており、耐久性のある金属製で、裏面には強力なマグネットが付いている。コレクションアイテムとしてはもちろん、プレゼントにもぴったりの商品。

「Magic: The Gathering 限定版 武勇の印章レプリカ（シリアルナンバー入り）」

価格：5,170円

商品サイズ：約100×100×25mm（幅×高さ×奥行）

本商品は「武勇の印章」のレプリカ。全世界限定2,022個のみの限定品で、個別シリアルナンバー入り。ディスプレイスタンド付きの化粧箱に収められている。

「Magic: The Gathering 限定版 清純のタリスマン レプリカ（シリアルナンバー入り）」

価格：5,170円

商品サイズ：約100×100×25mm（幅×高さ×奥行）

本商品は「清純のタリスマン」のレプリカ。全世界限定5,000個のみの限定品で、個別シリアルナンバー入り。ディスプレイスタンド付きの化粧箱に収められている。

「Magic: The Gathering ギックスの残虐コレクターズメタル」

価格：10,450円

商品サイズ：約105×180×20mm（幅×高さ×奥行）

「マジック：ザ・ギャザリング」のカード「ギックスの残虐」のレプリカが登場。高さ16cmのXLサイズで重量感のあるエンボス加工が施され、裏面には個別シリアルナンバーと、カードアーティスト・ヴォルカン・バガの公式サイン、およびマジック：ザ・ギャザリングのロゴが入っている。世界限定5,000個の希少アイテムで、付属のディスプレイスタンドでそのまま飾ることができる。

「Magic: The Gathering 月銀の槍 ミニレプリカ」

価格：7,700円

商品サイズ：約71×181×21mm（幅×高さ×奥行）

「大天使アヴァシン」の武器である「月銀の槍」のミニレプリカが登場する。銀メッキで精巧に再現され、全長148mm。世界で1,993個のみの限定品で、槍には個別シリアルナンバー入り。ディスプレイスタンド付きの化粧箱に収められている。

「Magic: The Gathering ミステリーピンバッジ」

価格：単品 1,650円/BOX（12種入） 19,800円

「Magic: The Gathering」をモチーフにしたトレーディングピンバッジ。レア1種を含む、全12種が用意されている。12種入のBOXも発売される。

※全12種のブラインド商品です｡

※商品特性上、同じアイテムが続けて出る可能性がございます。