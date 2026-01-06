【ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック ムニキスゼロ】 1月23日 発売予定 応募期間：1月8日13時59分まで 当選発表：1月9日予定

あみあみにて、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック ムニキスゼロ」の抽選予約販売が1月8日13時59分まで行なわれている。価格は30パック入りBOXで5,400円。

応募条件はあみあみ通販本店の利用可能なアカウントがあること。メールマガジンの購読設定をしており、あみあみ通販本店にて購入した商品を2025年1月6日～2026年1月5日の間に受け取っている場合は優先対象となる。

当選発表は1月9日としている。当選者にのみメールを送信し、発売日以降に発送となる。決済方法はクレジットカード、PayPal、代金引換のみとなる。

「拡張パック ムニキスゼロ」には「メガジガルデex」の他、「ミアレシティ」、「タラゴン」、「ピュール」といったカードがラインナップされている。「ポケモン」カードを手札に加えられる「ポケパッド」も再収録される。

□あみあみ抽選販売ページ

(C)2026 Pokémon. (C)1995- 2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.