BANDAI SPIRITSは、「METAL ROBOT魂」の新商品情報を1月7日に公開することを発表した。

今回同社公式Xアカウントの「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて予告画像を公開しており、アクションフィギュアシリーズの「METAL ROBOT魂」や「Ka signature」のロゴが描かれているほか、背景にはALICEの文字が描かれている。

ALICEは「ガンダムセンチネル」に登場するSガンダムに搭載されたAIの名称で、SガンダムやEx-Sガンダムなどの商品化が期待される。

- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) January 6, 2026

(C)創通・サンライズ