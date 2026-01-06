BANDAI SPIRITS、「METAL ROBOT魂」の新商品情報を1月7日公開予定！ ALICEの文字が描かれる
【「METAL ROBOT魂」新商品情報】 1月7日 公開予定
BANDAI SPIRITSは、「METAL ROBOT魂」の新商品情報を1月7日に公開することを発表した。
今回同社公式Xアカウントの「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて予告画像を公開しており、アクションフィギュアシリーズの「METAL ROBOT魂」や「Ka signature」のロゴが描かれているほか、背景にはALICEの文字が描かれている。
ALICEは「ガンダムセンチネル」に登場するSガンダムに搭載されたAIの名称で、SガンダムやEx-Sガンダムなどの商品化が期待される。
ALICE ALICE ALICE ALICE ALICE ALICE- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) January 6, 2026
METAL ROBOT魂（Ka signature）
01.07 Coming soon...
ALICE ALICE ALICE ALICE ALICE ALICE#ガンダムフィギュア #ROBOT魂 pic.twitter.com/gY0uMbpYoU
(C)創通・サンライズ