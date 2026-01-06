キットカットコラボ♡AfternoonTeaLIVINGのハートフルベアーが可愛すぎる

バレンタインシーズンが近づくと気になるのが、心ときめく限定アイテム。今年はAfternoonTeaLIVINGから、クマの形が愛らしい「キットカットハートフルベアー」との特別なコラボが登場します。毎日のおでかけに連れて行きたくなる雑貨から、ギフトにぴったりのアイテムまで幅広くラインアップ。持つだけで気分が高まる、季節限定の可愛さをぜひチェックしてみてください♡

おでかけが楽しくなる雑貨

今回のコラボでは、日常使いしやすい雑貨が充実。

リール付きパスケース2,970円、スマートフォングリップ1,980円、スマホリングストラップ1,650円、ミラーコームチャーム1,650円、モバイルステッカーセット1,100円、マグネット各990円が揃います。

さらに、パッケージポーチ2個セット2,640円、ミニフラットポーチ2,200円、ポーチ付きショッピングバッグ各2,750円も展開。

バッグの中に忍ばせるだけで、可愛さがアップします。

食卓を彩るテーブルアイテム

おうち時間を華やかにしてくれるテーブルウェアも登場。

レンジトレー1,980円、マグカップ各1,980円、ケーキプレート各1,540円、ティースプーン990円、ケーキフォーク990円に加え、ステンレスタンブラー340ml3,300円をラインアップ。

バレンタイン気分を盛り上げるデザインで、ティータイムがより特別なひとときに♪

ギフトに嬉しいキットカット

主役となるキットカットハートフルベアーは、ボックス(8個入り)1,080円、6個入り540円、ベアー缶(6個入り)1,620円を展開。

さらに、キットカットハートフルベアーボックス(8個入り)1,080円とぬいぐるみ4,950円のセットも用意されています。どれも贈る側も受け取る側も笑顔になれる、バレンタインにぴったりのラインアップです。

※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商標です

バレンタインをもっと特別に

AfternoonTeaLIVINGとキットカットのコラボは、可愛さと実用性を兼ね備えた心ときめく内容。お気に入りの雑貨と一緒におでかけしたり、大切な人へ想いを込めて贈ったりと、楽しみ方は自由自在です。

数量や期間に限りのあるアイテムだからこそ、気になるものは早めにチェックして、今年のバレンタインを自分らしく彩ってみてください♡