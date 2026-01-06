キットカットコラボ♡AfternoonTeaLIVINGのハートフルベアーが可愛すぎる
バレンタインシーズンが近づくと気になるのが、心ときめく限定アイテム。今年はAfternoonTeaLIVINGから、クマの形が愛らしい「キットカットハートフルベアー」との特別なコラボが登場します。毎日のおでかけに連れて行きたくなる雑貨から、ギフトにぴったりのアイテムまで幅広くラインアップ。持つだけで気分が高まる、季節限定の可愛さをぜひチェックしてみてください♡
おでかけが楽しくなる雑貨
今回のコラボでは、日常使いしやすい雑貨が充実。
リール付きパスケース2,970円、スマートフォングリップ1,980円、スマホリングストラップ1,650円、ミラーコームチャーム1,650円、モバイルステッカーセット1,100円、マグネット各990円が揃います。
さらに、パッケージポーチ2個セット2,640円、ミニフラットポーチ2,200円、ポーチ付きショッピングバッグ各2,750円も展開。
バッグの中に忍ばせるだけで、可愛さがアップします。
食卓を彩るテーブルアイテム
おうち時間を華やかにしてくれるテーブルウェアも登場。
レンジトレー1,980円、マグカップ各1,980円、ケーキプレート各1,540円、ティースプーン990円、ケーキフォーク990円に加え、ステンレスタンブラー340ml3,300円をラインアップ。
バレンタイン気分を盛り上げるデザインで、ティータイムがより特別なひとときに♪
ギフトに嬉しいキットカット
主役となるキットカットハートフルベアーは、ボックス(8個入り)1,080円、6個入り540円、ベアー缶(6個入り)1,620円を展開。
さらに、キットカットハートフルベアーボックス(8個入り)1,080円とぬいぐるみ4,950円のセットも用意されています。どれも贈る側も受け取る側も笑顔になれる、バレンタインにぴったりのラインアップです。
※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商標です
バレンタインをもっと特別に
AfternoonTeaLIVINGとキットカットのコラボは、可愛さと実用性を兼ね備えた心ときめく内容。お気に入りの雑貨と一緒におでかけしたり、大切な人へ想いを込めて贈ったりと、楽しみ方は自由自在です。
数量や期間に限りのあるアイテムだからこそ、気になるものは早めにチェックして、今年のバレンタインを自分らしく彩ってみてください♡