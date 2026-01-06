一生モノとして一大決心する価値あり！

2025年10月4日、マツダ「ロードスター」に「究極のロードスター」ともいえる2つのスペシャルモデルがデビューしました。

その後のユーザーの反響など、首都圏のマツダディーラーに問い合わせてみました。

究極のロードスターと断言して良いであろう2台のモデルとは、マツダのモータースポーツ活動におけるサブブランド、「MAZDA SPIRIT RACING」として初の市販車である「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER（マツダスピリットレーシングロードスター、以下MSRロードスター）」と「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R（マツダスピリットレーシングロードスター イチニアール、以下12R）」です。

それぞれ限定モデルとしてデビューしており、MSRロードスターが2200台（先着順）、12Rが200台（応募多数につき抽選）として予約され、高い注目を集めています。

12Rは、200枠の限定販売に対して9500人を超える応募が殺到し、抽選の結果、幸運な未来のオーナー（商談の権利を得た人）が決まったばかりです。

もう1台のMSRロードスターは、現時点（2025年12月現在）でも注文を受け付けている模様です。

このモデルの主な特徴として、4代目ロードスター（ND型）の国内仕様ソフトトップモデルとしては初の2リッター「SKYACTIV-G」エンジンを搭載しており、しかも専用のチューニングが施されたスペシャルユニットとなっています。

最高出力184馬力、最大トルク205Nm／4000rpmを発揮し、トランスミッションは6速MTのみ、駆動方式はFRとなっています。

他には専用チューニングを施したサスペンション、ビルシュタイン製ダンパーを装備するなど、車体全体をチューニングすることにより、高い走行性能を生み出しています。

エクステリアは専用エアロパーツを装備しており、「MAZDA SPIRIT RACING」のエンブレムを施したメッシュタイプのフロントグリルが目を引きます。

室内はスポーティーな黒基調でまとめられ、さらに専用のセミバケットシートを採用するなどスペシャルモデルらしい仕立てとなっています。

また、「減速時のブレーキングに集中できるようにヒールアンドトゥ操作時の回転上昇をアシストする制御」を新採用したほか、特定の操作をすることで、ブレーキ・オーバーライド・システムとスピードリミッターを同時に解除する機能も追加されています。

ボディサイズは、全長3915mm×全幅1735mm×全高1245mm、ホイールベースは2310mm。

車両本体価格は、526万5700円（消費税込み）。12Rは現行マツダ車として最高額となる761万2000円です。

そんなMSRロードスターおよび12Rに関する、ディーラーに寄せられている反響について、12月中旬に首都圏にあるマツダディーラーに問い合わせてみました。

「お客様のお問い合わせは1日数件というところでしょうか。『まだ予約可能ですか』といった内容が中心ですね。

高額なモデルなので悩まれていらっしゃる方が非常に多いです。

反面、即決した方々は『これが人生最後のクルマと決めて買うことにした』とおっしゃる方ばかりです」

また、別のマツダディーラーにも聞いてみました。

「すでにロードスターをお持ちの方、あるいは過去に所有していた方からのお問い合わせが多いです。

なかにはポルシェ『718ボクスター』の中古車と悩んでこちらに決めたというお客様もいらっしゃいました（12Rもエントリーしたけど外れてしまったのでMSRロードスターを選んだそうです）。

現時点でもご注文いただくことは可能ですが、数日の差で完売してしまう可能性もありますので、お早目のご決断をお願いしております」

2200台限定生産とアナウンスされているMSRロードスターについてはまだ受注を締めきっていないようです。

迷っているのであれば…後々悔やまないよう、思い切った決断をするタイミングかもしれません。