¡ãÆ±µï¤Î¤¿¤á¤Ë·ú¤Æ¤¿²È¡©¡äÆ¬¤ò²¼¤²¤¿µÁ»Ð¤Ë°ãÏÂ´¶¡Ä¡Ö¥¢¥Ê¥¿¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡©¡×¡ÚÂè4ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥¢¥µ¥ß¡£É×¥·¥ç¥¦¤È¡¢¾®5¤ÎÂ©»Ò¥Ò¥í¤È¤Î3¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÇ°´ê¤Î¿·µï¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤²È¤Ï¥·¥ç¥¦¤Î»öÌ³½ê·óÍÑ¤Î·úÊª¤Ç¡¢Æþ¸ý¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·µÁÎ¾¿Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ú¤Æ¤¿ÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´ª°ã¤¤¤«¤é¼«Âð¤òÇäµÑ¤¹¤ë¼êÇÛ¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ïº¤ÏÇ¤·¡¢µÁ»Ð¤È3¿Í¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
µÁ»Ð¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÆ±µï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µÁÎ¾¿Æ¤ÎÁ°¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÃÇ¤ì¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡Ä¡Ä¡©¡¡»ä¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×»ä¤ÎÆÍÁ³¤ÎÄó°Æ¤Ë¡¢µÁ»Ð¤Ï°ÕÉ½¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥¦¤Ï»ä¤ÎÎÙ¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆµÁÎ¾¿Æ¤Ï¡ÖµÁ»Ð¤Î²È¤ÇÆ±µï¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ë¥³¥í¤Ã¤ÈÊÑ¹¹¤·¡Ä¡Ä¡£
µÁ»Ð¤Ï¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¤é¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬Æ±µï¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤âÉô²°¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥Á¤À¤Ã¤Æ¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÉô²°¿ô¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥í¤Ë²æËý¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬ÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¡Ö¥«¥Ê¤ÈÆ±µï¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç²ò·è¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£µÁ»Ð¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
