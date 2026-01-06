「ここからが女の旬」 河本結が示した黄金世代の覚悟【2025年“この1シーン”】
白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。
【写真】河本結さんがドレスアップしました
■スタンレーレディスホンダ（10月10〜12日、静岡県・東名カントリークラブ、優勝：河本結）「ここからが女の旬でしょ！」。笑顔の“宣戦布告”だった。「スタンレーレディスホンダ」で今季2勝目を挙げた河本結。濃霧の影響で変則9ホールとなった最終日を制した直後、優勝会見で話題は自然と“黄金世代”へと移った。1998年度生まれ、27歳。次々と若手が台頭するなかで、自分たちはどんな存在であるべきか――その問いに、河本は即答した。「黄金世代は、まだ27歳。ここからが女の旬でしょ！」冗談めかした口調だったが、その奥にある覚悟ははっきりしていた。若さだけが価値ではない。経験を積み、勝ち方を知り、ツアーを引っ張る立場に入ってきた世代としての自覚がにじんだ一言だった。この週、日本ツアーには米国を主戦場とする同世代の選手たちも戻ってきていた。海外で戦う仲間の姿は刺激であり、同時に責任も感じさせる存在だという。「また頑張ろうと思えるし、悔しさも、ワクワクもくれる」。その言葉は、競い合う関係だからこその実感だった。かつて憧れた先輩たちが築いてきた舞台。そのバトンを、今度は自分たちが次の世代へつなぐ番だと河本は考えている。27歳で迎えたこの優勝は、単なる1勝ではない。黄金世代が“主役であり続ける”ための宣言として、2025年の記憶に刻まれた。
