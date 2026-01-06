吉田優利の年末年始は休む間もなし 元日から家族とゴルフ、アイスホッケーやラグビー観戦、初詣に食べ歩きと楽しさいっぱい！
吉田優利が1月5日に今年最初のインスタグラムを更新。「今日から仕事始めの方が多かったですかね？」と問いかけた後、「私は年末年始関係なくいつも通り活動してた組でした」と記して自分が過ごした年末年始の様子を紹介した。
【写真】マフラーをグルグル巻き 万全の防寒スタイルでラグビーを観戦する吉田優利
「年始は1/1.2と家族ゴルフ、1/3もゴルフ、そして恒例のアイスホッケーを見てスタートしました」「年末はいつも通り年越しお参りとラグビーを2回見に行きました」と、休みなしの忙しいスケジュールを楽しくこなした様子。投稿では20枚の写真と動画を一挙に公開。最初は雪だるま風のクマや雪の結晶をあしらったスイーツなどが盛られた3段重ねのケーキスタンドを前にニッコリする動画。続いてスケートリンクでピースをすると、頭まで覆うようにマフラーを巻いた防寒スタイルでラグビーを観戦する姿。さらに美味しそうな定食やイチゴたっぷりのクレープ、食べ歩きを楽しむ姿も公開した。後半は年明けから3日続けてラウンドした時の写真。参加したメンバーも楽しそうにポーズを決めている。顔は隠されていたが弟とも仲良くラウンドしたようだ。そして12月31日、午後11時55分、年越し直前に撮った写真で締めくくった。最後に「今年もいい一年になりますように！」、英語でも「楽しい瞬間がたくさんあって、とても幸せでした！ 素晴らしい一年になりますように」と新年に向けて希望を綴っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
