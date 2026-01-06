「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）

新大関の安青錦（２１）＝荒汐＝が６日、両国国技館の相撲教習所で行われた時津風一門の連合稽古に参加。わずか７番で稽古を切り上げた。

関取衆の申し合いが続き、四股などで準備していた安青錦が土俵に入った。最初は関脇霧島を指名し、３番で２勝１敗。次は小結若元春を相手に４番で３勝１敗。そこで「ありがとうございました」と、稽古を終えた。

頭を付け、低い体勢では相手に攻めさせず前に出た。霧島に敗れた相撲はまわしを許し、投げを打ち合って先に土俵を割った。若元春に敗れた一番は左を差され、胸を合わされ寄り切られた。体を起こされると持ち味を発揮できなかった。

３日連続で関取相手に稽古をした安青錦。番数については「１０番くらいと思ったが、思ったよりも取れなかった。あまり無理しなかった」と語った。７日以降については「師匠と相談して、あと１回くらい出稽古に行く」と話した。

５日の稽古総見では八角理事長（元横綱北勝海）が「安青錦はスタミナがないよね。あれじゃあ横綱に上がるのは難しいよね。番数重ねるほど力が出てこないと」と指摘。前日の横綱大の里、大関琴桜との申し合い１５番から半減してしまい、スタミナ不足を物語る内容となった。

霧島は本場所で安青錦に３戦全敗。反攻へきっかけをつかみたかったが「今日は思い通りいけなかった。とにかく思い切り当たろうと思って当たったが、そこから大関の相撲に合わせてしまった」と、物足りなさを口にした。

ただ、この日全体では１２番で８勝４敗とまずまずで、頭から当たって流れをつくった。首痛に苦しんだ時期が長かった霧島。師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）は「痛みがないから気持ちも元気になる。もう一度やるんだと、前向きになってくれたのが大きい」と評価した。

昨年は１１勝を３場所でマークした霧島。優勝２回と大関昇進を決めた２０２３年の活躍を踏まえ「その活躍を上回りたい」と誓いを新たにした。その先に、悲願の大関復帰も見えてくる。