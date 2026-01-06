¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28¡Ë¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È&¶âÈ±¡È·ãÊÑ¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÌòÊÁ¤Ç¶âÈ±¤Ë¤·¤¿»þ¤Î¡È·ãÊÑ¡É¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç±é¤¸¤¿²Ö³¡»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ»þ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Instagram¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¾®¼Ç¡£
¡¡2025Ç¯1·î4Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦¿¹¹â°¦¡Ê27¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö°¦¤Ï¤¸¤á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ï¡¢°¦Ç¼¤á¤Î¤È¤¤Î¿§°ã¤¤¤Î¥¤¥ä¥Þ¥ÕÊÔ¤ó¤À¤Î¡£º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤Ö¤ó¤À¡¼¤Ã¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿¹¹â¤È°ì½ï¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë