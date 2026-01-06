ACEes作間龍斗＆深田竜生「TGCしずおか2026」出演決定「⾃分らしく歩きたい」
【モデルプレス＝2026/01/06】ジュニアの5人組グループ・ACEes（エイシーズ）の作間⿓⽃と深⽥⻯⽣が、1⽉10⽇にツインメッセ静岡 北館⼤展⽰場にて開催される「SDGs推進 TGC しずおか 2026」（以下、TGCしずおか2026）に出演することが決定した。
◆ACEes作間⿓⽃＆深⽥⻯⽣「TGCしずおか2026」出演決定
2025年に20周年を迎えた東京ガールズコレクション（TGC）。この記念すべきアニバーサリーイヤーを共に創る公式サポーターは、2025年2月に結成されたSTARTOENTERTAINMENT所属のジュニアグループ・ACEes。「TGC20周年セレブレーションソング」にはTGCのために書き下ろされたACEesの新曲「BiggestParty」を起用し、TGC20周年という史上最大級のパーティーに、ドキドキとワクワクにあふれたスペシャルな企画を準備している。
2025年12月に開催された「TGC広島2025」を皮切りに、TGCの魅力のみならず、地域の魅力や産業を日本全国へと発信。第2の地となる「TGCしずおか」には、大河ドラマ「どうする家康」出演や、2025年3月に公開された映画「山田くんとLv999の恋をする」にて映画初主演を飾った作間と、日曜劇場「ドラゴン桜」出演や、2024年に放送されたドラマ「マイストロベリーフィルム」にてドラマ初主演を飾った深田の出演が決定した。「TGCしずおか」のランウェイを舞台に2人が巻き起こす“BiggestParty旋風”に乗せて、世界に誇るべき歴史ある静岡の魅力の数々を、TGCとのコラボレーションならではの形で日本全国に届ける。（modelpress編集部）
◆作間⿓⽃コメント
「TGC しずおか 2026」に出演できること、とても楽しみにしています。事前のロケで静岡の伝統⼯芸品にも触れる機会があったのですが、素敵な⽂化がたくさんあって、改めて魅⼒を感じました。ぜひ、この魅⼒をより多くの⽅と共有できたら嬉しいです。「TGC 広島 2025」にはメンバーの那須が出演していて、とてもかっこよく歩いていたので、僕も負けないようにしっかり歩きたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください！
◆深⽥⻯⽣コメント
「TGC しずおか 2026」に出演させていただくことになり、とても嬉しいです。静岡は⾃然が豊かで落ち着いた雰囲気があり、訪れるたびに好きだなと感じる場所です。そんな静岡の魅⼒を、TGCのステージを通して少しでも感じてもらえたら嬉しいです。ランウェイは緊張しますが、楽しむ気持ちを⼤切にしながら、⾃分らしく歩きたいと思います。会場や配信で⾒てくださる皆さんに、良い時間をお届けできるよう頑張ります！
◆「TGCしずおか2026」開催概要
イベント名称：SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SDGs推進 TGC しずおか 2026）
開催日時：2026年1月10日（土） 開場11：30 開演13：00 終演17：30（予定）
会場：ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）
ゲストモデル：青島心、嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、市川美織、入江美沙希、岡崎紗絵、小川奈々子（CANDY TUNE）、奥田彩友（SWEET STEADY）、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、塩川莉世（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、林芽亜里、ひかりんちょ、土方エミリ、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか
モデル：入江日奈子、小國舞羽、瀬川陽菜乃、玉田志織、中川紅葉
ゲスト：板野友美、一ノ瀬颯、王林、加藤諒、叶美香、川村エミコ（たんぽぽ）、くれいじーまぐねっと、作間⿓⽃（ACEes）、佐野雄大（INI）、島村雄大、高尾颯斗、寺田心、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、羽田野孝介（└BHNX┘）、八村倫太郎（WATWING）、HAYATO（MAZZEL）、輝（aoen）、樋口幸平、日向亘、深⽥⻯⽣（ACEes）、松井ケムリ（令和ロマン）、松谷鷹也、MIZUKI（ONE OR EIGHT）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、優樹（aoen）、LUKE（└BHNX┘）、REIA（ONE OR EIGHT） 他
