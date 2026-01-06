timelesz松島聡、やさしい笑顔で新ビジュアル登場 韓国語で挨拶をする姿も
【モデルプレス＝2026/01/06】timelesz（タイムレス）の松島聡が、韓国で誕生した自然派スキンケアブランド「Abib（アビブ）」の新ビジュアルに登場。やさしい笑顔を見せている。
【写真】timeleszメンバー「大きな出会い」人気俳優との2ショット
「Abib」は、2016年に韓国で誕生した自然派スキンケアブランドで、2025年3月に日本に再上陸した。今回公開されたのは、ブランドアンバサダーの松島が出演する「デイリーピックシリーズ」の新ビジュアル。淡い光が差し込み、やわらかな風でふんわりとカーテンがゆれるスタジオで撮影。やさしい笑顔を向ける松島が印象的なカットに仕上がっている。
撮影の合間には、撮影を担当した韓国スタッフに、松島が韓国語で挨拶をする一幕も。スタジオがふっと和んだ、和やかな空気が流れる瞬間だったという。公式SNS等では、アザーカットも順次公開予定となっている。（modelpress編集部）
1997年11月27日生まれ、静岡県出身。男性アイドルグループ・timeleszのメンバーで、高いダンススキルと天性のアイドル力で多くのファンを魅了。また絵を描くことも得意とし、個展の開催やライブグッズのデザインを担当するなど、アーティスティックな一面も。
【Not Sponsored 記事】
◆松島聡、新ビジュアルでやさしい笑顔
◆ブランドアンバサダー・松島聡プロフィール
