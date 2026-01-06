速水もこみち＆平山あや、夫婦で写真取り合う様子に反響「ラブラブ」「素敵な夫婦」
【モデルプレス＝2026/01/06】俳優の速水もこみちと平山あや夫妻が1月4日、それぞれのInstagramを更新。夫婦で写真を撮り合った互いのショットを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】41歳イケメン俳優「相変わらずラブラブ」妻が撮影した愛犬との写真
速水は「2026 今年もよろしくお願い致します！」と添えて、愛犬を抱っこした写真を公開。妻である平山をタグ付けし、キリリとした表情を見せていた。一方、平山も「今年もよろしくお願い致します」と添えて、愛犬を抱っこした写真を公開。速水をタグ付けし、サングラスをかけた笑顔のショットを披露している。
この投稿に「相変わらずラブラブ」「素敵な夫婦」「最高の推し」「理想のカップル」「憧れる関係」などとコメントが集まっている。
速水と平山は、2019年8月8日に所属事務所を通じて結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
