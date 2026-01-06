右上腕骨骨幹部骨折のBUDDiiS森愁斗「誰も悪くありません」SNSで現状報告 “イベント共演”OWV中川勝就からのお見舞い・連絡も明かす
【モデルプレス＝2026/01/06】BUDDiiSの森愁斗（SHOOT）が6日、自身のInstagramストーリーズを更新。4日に開催された「New Beginning Fes 2026」の企画コーナーにて負傷し右上腕骨骨幹部骨折と診断されたことを受け、現状を報告した。
【写真】腕骨折のアイドル、お見舞い・連絡した共演者
森は「皆様たくさんの温かいコメント本当にありがとうございます！」と感謝。「みんなが楽しく参加していたコーナーでの予期せぬアクシデントなので、誰も悪くありません」とつづり「これからは回復に向けて治療やリハビリにしっかり向き合っていきます。少しの間お休みすることになりますが必ず元気に戻ってくるので待っていてください！」とファンに伝えた。
また、ともに企画に出演していたOWV（オウブ）の中川勝就について「OWVの中川くんもライブ終わりにお見舞いに来てくれました。リハビリにも立ち合わせてと、連絡もいただきました」と心配していたとも。「仲良しだからこそ心配だろうし複雑な気持ちだと思うけどしょうがないことだし気にしないでね！治ったらまたすぐ会おう」と呼びかけていた。
OWVの公式X（旧Twitter）でも「『New Beginning Fes 2026』におけるご報告」として、「OWVが出演した企画コーナーにて、BUDDiiSのメンバーSHOOT様が負傷される自体が発生いたしました。SHOOT様ご本人ならびに、BUDDiiSメンバーの皆様、所属事務所様、また日頃より応援されているファンの皆様にご心配をおかけしましたこと、お詫び申し上げます」と謝罪。「SHOOT様が一日も早くご回復されますことを、中川はじめOWVメンバー、スタッフ一同、心よりお祈り申し上げます」と伝えている。
イベント当日の4日、BUDDiiSの公式サイトでは「本日BUDDiiSが出演しております『New Beginning Fes 2026』本番での企画コーナーにて、SHOOTが腕を負傷しました。医療機関の判断を受けた結果、この後の出演に関しましてはSHOOTの出演は見送らせていただきます」と報告。6日には「医療機関での診察及び検査の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました」「医師の指示のもと、回復を最優先とするため、2月上旬まで療養とさせていただきます」と発表している。（modelpress編集部）
◆森愁斗（SHOOT）ストーリーで報告
◆OWV公式Xも文書発表
◆森愁斗（SHOOT）が負傷
