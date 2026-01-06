右上腕骨骨幹部骨折のBUDDiiS森愁斗「誰も悪くありません」SNSで現状報告 “イベント共演”OWV中川勝就からのお見舞い・連絡も明かす

右上腕骨骨幹部骨折のBUDDiiS森愁斗「誰も悪くありません」SNSで現状報告 “イベント共演”OWV中川勝就からのお見舞い・連絡も明かす