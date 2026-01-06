桃井かおり、手作りツマミ5品披露「面白いメニュー」「センスを感じる」の声
【モデルプレス＝2026/01/06】女優の桃井かおりが1月5日、自身のInstagramを更新。手作りのツマミを披露した。
【写真】74歳ベテラン女優「センスを感じる」バラエティ豊かなお手製つまみ
桃井は「月があんまり綺麗だったから、ツマミな夜！」と記し、手作りのツマミが並んだ食卓と月の写真を公開。「ポテトスキンお雑魚、大根おろし大根葉っぱといくら。カツサンドとさつまいものキントンでポテトサラダ〜」とボリュームのあるものからヘルシーなものまでバラエティーに富んだ5品のツマミを披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な時間」「面白いメニュー」「お酒が進みそう」「どれも美味しそう」「器や盛り付けにセンスを感じる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆桃井かおり、手作りツマミ披露
◆桃井かおりの手料理に反響
