森美術館名誉理事長の森佳子さん、肺炎で死去 85歳【報告全文＆職歴など】
森ビル取締役および森美術館名誉理事長の森佳子さんが、2025年12月23日に、肺炎のため亡くなった。85歳だった。
【画像】公式HPに掲載された報告全文
森さんは1940年9月24日生まれ。森稔さん（故人）とともに、2003年に森美術館を設立した。以降20年以上にわたり、現代美術を愛し、初代理事長として弊館ならびに日本の現代アートの国際的発展に寄与してきた。
■報告全文
森ビル株式会社取締役および森美術館名誉理事長 森佳子は、病気療養中のところ、2025年12月23日午前9時27分、肺炎のため、逝去いたしました。
森佳子は、森美術館創設者・森ビル株式会社会長 故森稔とともに2003年に森美術館を設立いたしました。以降20年以上にわたり、現代美術を愛し、初代理事長として弊館ならびに日本の現代アートの国際的発展に寄与することを喜びとして参りました。ここに生前のご厚誼を深く感謝するとともに、謹んでお知らせいたします。
なお、故人の遺志により、通夜及び葬儀は近親者のみで執り行われ、訃報のご連絡も法要後とさせていただきました。後日、「お別れの会」を執り行う予定です。
■森佳子さんの職歴など
職歴
2000年6月〜 森ビル株式会社 取締役
2001年9月〜 森ビルホスピタリティコーポレーション 取締役(〜2015年6月)
2003年 9月〜 森美術館 理事長(〜2024年12月)
2012年 6月〜 森ビル流通システム株式会社 取締役
2025年 1月〜 森美術館 名誉理事長
2025年5月〜 一般財団法人森現代芸術財団 代表理事(設立者)
団体役員等
1999年11月〜 ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ・ロンドン トラスティー(〜2017年6月)
2004年 6月〜 公益財団法人大林財団 評議員(〜2018年6月)
2007年 3月〜 東京芸術文化評議会 評議委員(〜2012年10月)
2009年11月〜 公益財団法人小田原文化財団 評議員
2012年 4月〜 ニューヨーク近代美術館(MoMA)インターナショナルカウンシシル メンバー
2012年 4月〜 テート(ロンドン)インターナショナルカウンシル メンバー
2014年 7月〜 公益財団法人西洋美術振興財団 評議員
2015年 8月〜 公益財団法人石川文化振興財団 評議員
2017年 7月〜 ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ・ロンドン 名誉トラスティー
受章歴
2013年 3月 フランス共和国レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ 叙勲
2025年 2月英国名誉大英勲章OBE 叙勲
