ABCテレビ、2025年年間個人視聴率3冠達成 2年連続4回目 『M-1』のほかレギュラー番組が好調
朝日放送テレビ（ABCテレビ）はこのほど、関西地区の2025年年間（24年12月30日〜25年12月28日）個人全体視聴率の全日帯・ゴールデン帯・プライム帯で1位を獲得し、3冠を達成したと発表した。
【画像】『M-1』視聴率が発表 毎分最高は30％に迫る
ビデオリサーチによる関西地区の視聴率調査の結果、2025年年間個人全体視聴率が全日帯(前6時〜前0時)で3.5％、ゴールデン帯(後7時〜後10時)で 5.2％、プライム帯(後7時〜後11 時)で5.5％となり、それぞれで1位を獲得。年間の3冠達成は2年連続4回目となる。
同局は、リーグ優勝を果たした阪神タイガースの『野球中継』、『M-1グランプリ2025』のほか、『おはよう朝日です』『ポツンと一軒家』「ナイトinナイト」等のレギュラー番組が好調で、全体をけん引したと説明。「今後も視聴者の皆さまから信頼され、楽しんでいただける番組作りを心掛けてまいります」とコメントしている。
【画像】『M-1』視聴率が発表 毎分最高は30％に迫る
ビデオリサーチによる関西地区の視聴率調査の結果、2025年年間個人全体視聴率が全日帯(前6時〜前0時)で3.5％、ゴールデン帯(後7時〜後10時)で 5.2％、プライム帯(後7時〜後11 時)で5.5％となり、それぞれで1位を獲得。年間の3冠達成は2年連続4回目となる。
同局は、リーグ優勝を果たした阪神タイガースの『野球中継』、『M-1グランプリ2025』のほか、『おはよう朝日です』『ポツンと一軒家』「ナイトinナイト」等のレギュラー番組が好調で、全体をけん引したと説明。「今後も視聴者の皆さまから信頼され、楽しんでいただける番組作りを心掛けてまいります」とコメントしている。