「娘の偏食は妻のせい！」料理歴=結婚歴の妻がすべて悪いの!? 高圧的な夫は妻を責め続ける権利はあるのか
2026年1月6日 12時30分
ウーマンエキサイト

えーっと、…父親の責任はないのでしょうか。なんて総ツッコミが聞こえてきそうですが、ご飯を作るのは決して母親だけじゃないのは間違いありません。そして、母親もどうにか頑張ってみた結果、娘の偏食を改善することは難しかった様子…。いったいどう決着がつくのでしょうか。＞＞【まんが】好きなものしか食べない子ども(ウーマンエキサイト編集部)