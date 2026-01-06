妊娠中のモデル、冨永愛（43）が最新ショットやお正月の食事を公開し、注目を集めている。

【映像】妊娠中の冨永愛＆お相手の山本一賢

2004年にパリ在住の日本人男性と結婚し、2005年3月にはモデルとして活躍中の長男・章胤を出産。その後2009年4月に離婚を発表し、シングルマザーとして活動を続けてきた冨永。

2025年12月20日に更新したInstagramで「このたび、俳優・山本一賢さんとの間に新しい命を授かりましたことをご報告いたします。戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子・章胤にも支えられて日々を過ごしております」と、約20年ぶりとなる妊娠を公表していた。

最新ショットやお正月の食卓を公開

2026年1月5日にはストーリーズを更新し、「今年もよろしくお願いします」と新年のあいさつとともに最新ショットを公開。続く投稿では「お正月の魚卵祭りは本当に“幸せ”の一言。海の幸のありがたさよ。今年は長崎から活〆ブリをいただきました」と、イクラやお刺し身を乗せた海鮮丼などが並ぶ食卓を披露している。（『ABEMA NEWS』より）