歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。新年最初の仕事と、双子の赤ちゃんが3か月健診を受けたことを報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「お仕事も子育ても楽しい日に」 新年初仕事 ＆ 双子の3か月健診を報告 兄6692g・弟5880g すくすく成長





中川さんは「新年初仕事！」と書き出し、「リサとガスパールPOP UP マルシェ in GINZA」に出演したことを報告。「リサとガスパールに会えてかわいくて、すごくうれしい日でした！」と喜びを表現するとともに「あらためてお仕事のお話いただけるってなんてありがたいことなのでしょう、、噛み締めました」と感謝の気持ちを綴っています。







仕事を終えた後は、いとこの協力を得ながら双子の3か月健診に行ったことを報告。「抱っこ紐で！ひとりじゃ絶対どこにも移動できないから助かる」と子育ての大変さをリアルに伝えています。







健診結果については「お兄ちゃん6692g、弟くん5880gまですくすくと！」と成長を喜ぶ様子が伝わってきます。また「なかなかお兄ちゃんが哺乳瓶いやがるようになっておっぱいほしがるから夜中大変だけども頑張る！」と育児の苦労も率直に語っています。







また、プレゼントに「だるまさんが」と「はらぺこあおむし」の絵本をもらったそうで、「欲しかったんです、うれしい！絵本これから集めていきたいなあ」と喜びを表現。さらに「まだ先だけど離乳食始まる頃みなさまのアドバイスを色々聞きたいです！」とフォロワーに呼びかけています。







投稿の最後には「お仕事も子育ても楽しい日、になりました」と綴り、仕事と育児の両立に奮闘しながらも充実した日々を送っている様子が伝わってきます。









この投稿に、「スクスクと大きくなってますね かわいい」「いつも可愛い写真を楽しみに見ています」「健診に出かけるのも大変ですよね オムツや着替え等荷物がたくさん」「着物姿も素敵です 双子ちゃんとの着物写真もいいですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】