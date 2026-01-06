ニューストップ > 国内ニュース > 【交通情報】米子自動車道 地震の影響で「蒜山ＩＣ～米子ＩＣ… 【交通情報】米子自動車道 地震の影響で「蒜山ＩＣ～米子ＩＣ」通行止め→午後0時40分に解除 【交通情報】米子自動車道 地震の影響で「蒜山ＩＣ～米子ＩＣ」通行止め→午後0時40分に解除 2026年1月6日 12時50分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 NEXCO西日本によりますと、地震の影響で、米子自動車道は「蒜山ＩＣ～米子ＩＣ」で通行止めとなっていましたが、午後0時40分に解除さました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト もし「餅」が喉に詰まったら…「わずか4分で命の危機」→掃除機で吸い出すは危険→ならば救急隊員が駆けつけるまでにできることは？【耳鼻咽喉科医に聞いてみた】 【箱根駅伝】青山学院大学主将・“シン”山の神 黒田朝日選手（4年）昨年はマラソンで日本学生記録を樹立 原 晋監督「将来、日本記録を出すんじゃないかな」【地元局が見た「素顔の朝日選手」②】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】