天皇杯ファイナルラウンド1回戦からBリーグチームが登場…富山グラウジーズは75点差圧勝

1月6日、「第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会」ファイナルラウンドが国立代々木競技場 第一体育館で開幕。富山グラウジーズが1回戦でクリッパークラブと対戦した。

富山は1点ビハインドで迎えた第1クォーター開始39秒からウィリアムスニカ、ブロック・モータム、宇都直輝、田中晴瑛の連続得点で12－0のラン。ヤニス・モランやマシュー・アキノ、鎌田隼といったベンチメンバーも得点を重ね、22点のリードを奪った。

第2クォーター以降も富山がB1としての意地を見せ、香川のクラブチームを圧倒。ベンチ入りしたメンバーでは水戸健史を除く11人全員が得点を記録し、137－62と75点差でクリッパークラブを一蹴した。

富山は鎌田が6本の3ポイントシュートを含むチーム最多22得点をマーク。モランと宇都がともに21得点、モータムが17得点、ウィリアムスとアキノがともに12得点で続いた。

なお、富山は7日の2回戦でアルバルク東京と対戦する。

■試合結果



富山グラウジーズ 137－62 クリッパークラブ（＠国立代々木競技場 第一体育館）



富山｜37｜29｜34｜37｜＝



クリ｜15｜12｜11｜24｜＝